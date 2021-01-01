لجان المقاومة: زيارة لابيد إلى الرباط سقوط جديد للنظام المغربي في مستنقع تلميع وشرعنة الاحتلال

غزة / سما /

قالت لجان المقاومة، اليوم الأربعاء، إن زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد للمغرب، سقوط جديد للنظام المغربي في مستنقع تلميع وشرعنة العدو الصهيوني .

وأكدت اللجان في بيان لها، أن التطبيع والارتماء في احضان اعداء الامة لن يزيد هؤلاء المطبعين سوى ذلا ومهانة في عيون شعوب الامة وعيون العدو الصهيوني الذي يهرولون لإرضائه .

وتابعت اللجان:"نستغرب كيف للنظام المغربي الذي يترأس لجنة القدس ان يستقبل وزيرا مجرم "كيائير لابيد" في ظل العدوان الصهيوني المتواصل ضد القدس والمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي وحصاره المتواصل على قطاع غزة .

وأشاف أن، شعوب الامة تعرف من هو عدوها ولن تسير في مستنقع خيانة قيمها العربية والاسلامية وسياتي اليوم الذي تنتفض بوجه هؤلاء الحكام الخونة وتحاسبهم.