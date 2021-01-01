  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان المقاومة: زيارة لابيد إلى الرباط سقوط جديد للنظام المغربي في مستنقع تلميع وشرعنة الاحتلال

الأربعاء 11 أغسطس 2021 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: زيارة لابيد إلى الرباط سقوط جديد للنظام المغربي في مستنقع تلميع وشرعنة الاحتلال



غزة / سما /

قالت لجان المقاومة، اليوم الأربعاء، إن زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد للمغرب، سقوط جديد للنظام المغربي في مستنقع تلميع وشرعنة العدو الصهيوني .

وأكدت اللجان في بيان لها، أن التطبيع والارتماء في احضان اعداء الامة لن يزيد هؤلاء المطبعين سوى ذلا ومهانة في عيون شعوب الامة وعيون العدو الصهيوني الذي يهرولون لإرضائه .

وتابعت اللجان:"نستغرب كيف للنظام المغربي الذي يترأس لجنة القدس ان يستقبل وزيرا مجرم "كيائير لابيد" في ظل العدوان الصهيوني المتواصل ضد القدس والمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي وحصاره المتواصل على قطاع غزة .

وأشاف أن، شعوب الامة تعرف من هو عدوها ولن تسير في مستنقع خيانة قيمها العربية والاسلامية وسياتي اليوم الذي تنتفض بوجه هؤلاء الحكام الخونة وتحاسبهم.

#لجان المقاومة #يائير لبيد #اسرائيل #المغرب

الأكثر قراءة اليوم

مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل والفصائل تهدد..

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

يديعوت: دولتان تحاولان تقوية أبو مازن

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

المنحة القطرية إلى غزة..صحيفة: هذا ما تخشاه البنوك الفلسطينية..

صور.. كشف هوية عريس نجوى كرم : رجل أعمال إماراتي يصغرها بـ 15 سنة

الأخبار الرئيسية

سي

مصادر: هذا ما سيبحثه مدير CIA مع الرئيس عباس وقادة الأجهزة الأمنية ...

السفارة الامريكية

السفارة الامريكية تصدر توضيحاً مهماً حول "أنباء" زيارة وفد امريكي للحرم القدسي الشريف

أونروا تحتج للسلطات في غزة: "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت"!

هدم

الاحتلال يصادق على 2200 وحدة استيطانية بالضفة مقابل ألف منزل للفلسطينيين في مناطق C

استشهاد الشاب ضياء الصباريني من جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية