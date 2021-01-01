المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل مملكة الدنمارك الجديد لدى دولة فلسطين السفير كيتل كارلسن، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة برام الله.

وبحث المالكي مع كارلسن سبل التعاون الثنائي على الصعيد المتعدد الأطراف في المنظمات الدولية، داعيًا الدنمارك للتصويت لصالح القرارات الخاصة بدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

وأكد المالكي ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والالتزام بالاتفاقيات الموقّعة، داعيًا الدنمارك كعضو في الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لرفع أية قيود على حرية عقد الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بمسؤولياتها.

‎وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمن المالكي الدعم الذي تقدمه الدنمارك للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما دعا الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحتى ذلك الحين العمل على رفع مستوى تمثيل دولة فلسطين لدى الدنمارك إلى أعلى مستوى ممكن.

وتمنى المالكي للسفير كارلسن التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد لتقديم التسهيلات كافة لإنجاح مهامه.

من جهته، أكد كارلسن دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، للسعي نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة. كما شدد على أنه سيبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات دعم الشباب والمرأة والتغير المناخي والتنمية الزراعية وحقوق الإنسان.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة أمل جادو شكعة، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.