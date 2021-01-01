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الهباش: سنواصل الدفاع عن "الأقصى" والمسجد الإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: سنواصل الدفاع عن "الأقصى" والمسجد الإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي



رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن القيادة الفلسطينية تنظر بمنتهى الخطورة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، مؤكدا أن لا حق لدولة الاحتلال بالتصرف بهذا المسجد الإسلامي بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل بحسب القانون الدولي جزءا من التراث الإنساني الذي يستوجب منع إدخال أي تغييرات عليه.

ووصف الهباش في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من أعمال حفر وتجريف في الحرم الإبراهيمي الشريف وساحاته الخارجية بأنه جريمة بكل المقاييس وعدوان ضد الفلسطينيين وعقيدة المسلمين والتاريخ، مؤكداً أننا سنواصل العمل بكل ما أوتينا من طاقة وفي كل الميادين الممكنة للتصدي لهذا العدوان، مضيفاً: سنواصل جهدنا الرسمي والشعبي للدفاع عن المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد الهباش، أنه لا بد من تفعيل المقاومة الشعبية بأكبر قدر ممكن، مضيفاً ان القيادة الفلسطينية تقود مسارات سياسية ودبلوماسية مع الدول والمنظمات المؤثرة في العالم، ومسارات ذات بعد قانوني، من خلال تجنيد كل الطاقات المتاحة لوقف هذا العدوان على المسجد الإبراهيمي.

وأضاف قاضي القضاة: علينا أن نضاعف الجهود والتحرك بقوة أكبر، ولا بد أن تكون هناك تحركات على كافة المستويات ويجب أن تكون جهودنا مجندة للدفاع عن المقدسات والتصدي لمشاريع الاحتلال في الحرم الإبراهيمي.

#محمود الهباش

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