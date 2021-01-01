اشتية يُعلق على الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجي يستولي على مساحات جديدة من أرض الوقف الإسلامي، ما يشكل مساً خطيراً بمعالم الحرم الشريف واعتداء على حرية العبادة فيه باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين فقط ولا يحق لغيرهم منازعتهم عليه.

وطالب اشتية، في بيان له، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات، ووقف العمل في الحرم، كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن الحرم الشريف وضع على لائحة التراث العالمي.