شرطة دبي ترد على أنباء الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا في حريق سفينة بجبل علي

دبي/سما/

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا من جراء حريق سفينة بجبل علي في شهر يوليو الماضي "مزورة".

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات، داعية الجمهور إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

وكان مصدر حكومي إماراتي مطلع أكد أن الحريق والانفجار اللذين وقعا في ميناء جبل علي بمدينة دبي، ناجمان عن حادث عرضي.

وأضاف أن "الحادث العرضي هو عبارة عن حريق في حاوية على متن سفينة ترفع علم جزر القمر راسية في الميناء".

وفي وقت سابق أفادت قناة الميادين الإخبارية، اليوم الأربعاء، بحصولها على وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي، بخصوص انفجار ميناء جبل علي في 7 الشهر الماضي ومصنفة بـ"الهامة جداً".

وأشارت الوثيقة إلى "وجود فريق إسرائيلي مكوّن من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في الميناء"، والذي نجم عن "انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ".

وأكدت الوثيقة "مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة" نتيجة الانفجار، ليتم بعد ذلك "دفن بعض الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانه بإشراف الشرطة بسبب حساسية الموقف".