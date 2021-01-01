  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

شرطة دبي ترد على أنباء الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا في حريق سفينة بجبل علي

الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة دبي ترد على أنباء الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا في حريق سفينة بجبل علي



دبي/سما/

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا من جراء حريق سفينة بجبل علي في شهر يوليو الماضي "مزورة".

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات، داعية الجمهور إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

وكان مصدر حكومي إماراتي مطلع أكد أن الحريق والانفجار اللذين وقعا في ميناء جبل علي بمدينة دبي، ناجمان عن حادث عرضي.

وأضاف أن "الحادث العرضي هو عبارة عن حريق في حاوية على متن سفينة ترفع علم جزر القمر راسية في الميناء".

وفي وقت سابق أفادت قناة الميادين الإخبارية، اليوم الأربعاء، بحصولها على وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي، بخصوص انفجار ميناء جبل علي في 7 الشهر الماضي ومصنفة بـ"الهامة جداً". 

وأشارت الوثيقة إلى "وجود فريق إسرائيلي مكوّن من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في الميناء"، والذي نجم عن "انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ".  

وأكدت الوثيقة "مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة" نتيجة الانفجار، ليتم بعد ذلك "دفن بعض الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانه بإشراف الشرطة بسبب حساسية الموقف".

#شرطة دبي #سفينة جبل علي #انفجار ميناء جبل علي

الأكثر قراءة اليوم

مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل والفصائل تهدد..

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

يديعوت: دولتان تحاولان تقوية أبو مازن

وزير الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة الى حزب الله.. وهذه فحواها

المنحة القطرية إلى غزة..صحيفة: هذا ما تخشاه البنوك الفلسطينية..

الأخبار الرئيسية

أونروا تحتج للسلطات في غزة: "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت"!

هدم

الاحتلال يصادق على 2200 وحدة استيطانية بالضفة مقابل ألف منزل للفلسطينيين في مناطق C

استشهاد الشاب ضياء الصباريني من جنين

حماس غاضبة: السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية لهذا السبب

مصدر: الفصائل تدرس تسخين الحدود مع "إسرائيل"بما يتجاوز إطلاق البالونات الحارقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية