أونروا تحتج للسلطات في غزة: "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت"!

غزة / سما /

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء على أنه "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت".

وقالت "أونروا" في بيان صحفي: "إن دائرة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، أجرت تقييماً ومتابعة للمخاطر، يتعلق بقصف لطائرات الاحتلال جرى في الفترة بين 13 و15 أيار/ مايو 2021 وألحق أضراراً بالعديد من مقراتها".

وأضافت أن التقييمات الأولية للمخاطر كشفت "وجود هياكل تحت الأرض كان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضرر"، معبرة عن إدانتها "بأشد العبارات الممكنة وجود هذه الهياكل تحت الأرض وأي استخدام محتمل لها، بما يشمل الأنفاق".

وذكرت أنها أرسلت احتجاجاً للسلطات في غزة، متابعة أنها احتجت على ما وصفته "استيلاء" السلطات في غزة، على إحدى مدارسها، مما يقوض حرمة مقرات (أونروا) وحيادها.

ولفتت إلى "أن هذه الإجراءات تعرض للخطر العودة الآمنة للأطفال إلى مدارسهم وتحبط مساعي الوكالة لفتح المدارس في الوقت المحدد"، مشيرة إلى "أن الوكالة تطالب جميع الأطراف بالكف عن أي نشاط أو سلوك يعرض المستفيدين والموظفين للخطر ويقوض قدرة (أونروا) على تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بسلامة وأمن".