  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أونروا تحتج للسلطات في غزة: "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت"!

الأربعاء 11 أغسطس 2021 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا تحتج للسلطات في غزة: "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت"!



غزة / سما /

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء على أنه "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت".

وقالت "أونروا" في بيان صحفي: "إن دائرة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، أجرت تقييماً ومتابعة للمخاطر، يتعلق بقصف لطائرات الاحتلال جرى في الفترة بين 13 و15 أيار/ مايو 2021 وألحق أضراراً بالعديد من مقراتها".

وأضافت أن التقييمات الأولية للمخاطر كشفت "وجود هياكل تحت الأرض كان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضرر"، معبرة عن إدانتها "بأشد العبارات الممكنة وجود هذه الهياكل تحت الأرض وأي استخدام محتمل لها، بما يشمل الأنفاق".

وذكرت أنها أرسلت احتجاجاً للسلطات في غزة، متابعة أنها احتجت على ما وصفته "استيلاء" السلطات في غزة، على إحدى مدارسها، مما يقوض حرمة مقرات (أونروا) وحيادها.

ولفتت إلى "أن هذه الإجراءات تعرض للخطر العودة الآمنة للأطفال إلى مدارسهم وتحبط مساعي الوكالة لفتح المدارس في الوقت المحدد"، مشيرة إلى "أن الوكالة تطالب جميع الأطراف بالكف عن أي نشاط أو سلوك يعرض المستفيدين والموظفين للخطر ويقوض قدرة (أونروا) على تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بسلامة وأمن".

#الاونروا #قطاع غزة #انفاق #غزة #المقاومة الفلسطينية #مقر اونروا

الأكثر قراءة اليوم

مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل والفصائل تهدد..

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

يديعوت: دولتان تحاولان تقوية أبو مازن

وزير الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة الى حزب الله.. وهذه فحواها

المنحة القطرية إلى غزة..صحيفة: هذا ما تخشاه البنوك الفلسطينية..

الأخبار الرئيسية

هدم

الاحتلال يصادق على 2200 وحدة استيطانية بالضفة مقابل ألف منزل للفلسطينيين في مناطق C

استشهاد الشاب ضياء الصباريني من جنين

حماس غاضبة: السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية لهذا السبب

مصدر: الفصائل تدرس تسخين الحدود مع "إسرائيل"بما يتجاوز إطلاق البالونات الحارقة

يديعوت: دولتان تحاولان تقوية أبو مازن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية