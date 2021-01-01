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اليوتيوبر السوري"سيامند" يكشف كواليس فيديو إضاءة الأهرامات

الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوتيوبر السوري"سيامند" يكشف كواليس فيديو إضاءة الأهرامات



وكالات/سما/

صرح اليوتيوبر السوري، سيماند مصطفى، بأنه تلقى كافة التصاريح الرسمية لإقامة حفل الكشف عن جنس الجنين رفقة زوجته من خلال إضاءة أهرامات الجيزة مؤكدا أنه "معه ما يثبت ذلك". 

وقال سيامند خلال لقائه في برنامج ناس أونلاين إنه "استخرج التصاريح من شركة مصر للصوت والضوء" مشيرا إلى أن الشركة على علم بأنه يوتيوبر شهير وسيقوم بنشر فيديو الحفل لاحقا.

وأكد سيامند أقواله بذكر أسماء الأشخاص الذين اتفقوا معه لإتمام التسهيلات بطريقة رسمية، وفقا لقوله: "أنا اتفقت مع مدام نيلي رستم شنب، مدير عام الحفلات والمبيعات في الأهرامات".

وأشار سيامند إلى أنه يحتفظ "بمكالمات وفيدوهات وتسجيلات ووثائق وكتير قصص تثبت هذا الشي وأنا كسائح لا يمكن أن اعمل أي شي غير قانوني ببلد لا أعرف قوانينها ومستحيل أحط نفسي في مساءلة قانونية وأنا أب لطفلة عمرها أكثر من سنة وفي مولود آخر قادم". 

يقول سيامند بعد الضجة التي أثيرت ضده: "ذهبت إلى الجهة المسؤولة عن إضاءة الأهرامات وهي شركة مصر للصوت والضوء واستخرجت كافة التصاريح الرسمية ومعي إيصال بختم الشركة. ومكتوب به وصل باسم السيد سيماند مصطفى بملغ وقدرة 25 ألف جنيه وذلك قيمة إضاءة ملونة باللون الأزرق في ساحة العرض الصوت والضوء يوم 4 /8 /2021 " 



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وأكد اليوتيوبر تلقيه معاملة حسنة من المصريين خاصة أنه من أصول سورية "أنا مجنس بالجنسية السويدية وعندما نزلت على مصر بغرض السياحة تقابلنا بترحاب كبير خاصة إن نحنا من أصول سورية". 

#اضاءة الأهرامات #اليوتيوبر السوري #سيماند مصطفى
يي

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