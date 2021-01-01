الكتلة الإسلامية تختتم مهرجانات "سيف القدس" في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت الكتلة الإسلامية، الأربعاء، اختتام فعاليات مهرجانات التفوق الثانية والعشرين "فوج سيف القدس" لتكريم الطلبة المتفوّقين والناجحين في الثانوية العامة 2021 في قطاع غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية سعيد اللقطة "إنّ عدد الطلاب المكرمين لهذا العام تجاوز 1300طالب، وكلّهم ممن حصلوا على درجة الامتياز".

وذكر اللقطة، أن الكتلة الإسلامية على مدار 22 عامًا تُكرّم الطلاب المتفوقين، وتقدم لهم البرامج المتنوعة من بداية العام وحتى نهايته سواء على الصعيد الخاص بتوفير الكتب والمراجع ودعم الاستمارة للمحتاجين وحتى في إطار المراجعة النهائية".

وأضاف "نفّذنا خمسة مهرجانات جماهيرية في كل محافظة بقطاع غزة، حيث شهدت حضورًا مميزًا من الأهالي والمتفوقين وقيادات الفصائل الفلسطينية وقيادات العمل الطلابي".

بدوره، أكّد رئيس الكتلة الإسلامية في فلسطين محمد فروانة على أنّ الذراع الطلابي لحركة حماس هو الحاضنة الأكبر للطالب، حيث ترافق الطالب في كل مراحله الدراسية، وتنفّذ له الأنشطة المنهجية واللامنهجية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة التربية والتعليم وذلك لضمان العمل دون التأثير على المسيرة التعليمية.

وذكر فروانة أنّ الكتلة تشعر بالفخر وهي تدخل السرور على قلوب هؤلاء الطلاب وأهلهم وذويهم.