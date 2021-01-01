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لبيد يجتمع بنظيره المغربي: "آفاق واعدة للتعاون بين تل أبيب والرباط"

الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يجتمع بنظيره المغربي: "آفاق واعدة للتعاون بين تل أبيب والرباط"



القدس المحتلة / سما /

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، "تعزيز العلاقات الثنائية"، وذلك بعد أن وصل لبيد على رأس وفد إسرائيلي إلى المغرب، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي وقت سابق، اليوم، وصل لبيد إلى في مطار سلا، في العاصمة المغربية، وكان في استقباله، كل من الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجازولي، والمدير العام لوزارة الخارجية، فؤاد يزوغ.

ويضم الوفد الإسرائيلي برئاسة لابيد، كلا من وزير الرفاه مئير كوهن، وهو من أصول مغربية، ورئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، رام بن باراك.

ونشر كوهن، مقطعا مصورا عبر حسابه في "تويتر"، قال فيه "أنا في رحلة مباشرة إلى المغرب ضمن وفد من وزارة الخارجية برئاسة الوزير يائير لبيد". وأضاف: "سنفتتح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط".

وهذه الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب، منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ومن المرتقب أن يفتتح لبيد، يوم غد، الخميس، مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ويلتقي مسؤولين مغاربة لبحث تعزيز علاقات البلدين.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، وصلت إلى مراكش (جنوب) أول رحلة طيران منتظمة ومباشرة من مدينة تل أبيب، في ظل استئناف الجانبين تطبيع علاقتهما.

وخلال السنوات الماضية، لم تتوقف حركة السياحة المغربية تجاه إسرائيل بحسب بيانات لوزارة السياحة في الأخيرة، إذ تعيش نسبة من اليهود المغاربة في إسرائيل.

#الخارجية الاسرائيلية #يائير لبيد #المغرب #اسرائيل

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