التميمي يطلع مسؤولين بالجامعة العربية على الأوضاع الفلسطينية

رام الله / سما /

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، الأمين العام المساعد لشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، ومدير إدارة حقوق الإنسان منير الفاسي، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني فراج العجمي، على آخر المستجدات السياسية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

واستعرض التميمي خلال اللقاء الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأربعاء، دور دائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير والتي أنشئت عام 2018 ومهامها الموكلة إليها لإطلاع العالم على الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة ما يجري بالقدس المحتلة وأحيائها كالشيخ جراح وسلوان، بهدف استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسة الطرد والاعتقال والهدم الجماعي لأبناء شعبنا.

كما بحث التميمي مع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في لقاء منفصل، التعاون خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات العربية المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية وضرورة حماية الحق الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير حسام عرفات في تصريح لوكالة “وفا” عقب اللقاءات، إن الأمانة العامة للجامعة العربية أكدت استعدادها بإداراتها المختلفة خاصة إدارة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتقديم جميع أنواع الدعم المطلوب للدائرة بفلسطين.

من جانبها، أكدت أبو غزالة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وضرورة توثيق ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات إسرائيلية لفضحها عربيا ودوليا.