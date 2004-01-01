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مركز “الديمقراطية” يختتم ورشة عمل حول التامين الصحي الحكومي

الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز “الديمقراطية” يختتم ورشة عمل حول التامين الصحي الحكومي



رام الله / سما /

اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة عمل حول التامين الصحي الحكومي بمشاركة 25 نقابيا وممثلين عن الهيئات الادارية والنشطاء، ومسؤلين اقسام التامين في وزارة الصحة بصفتهم النقابية، وباشراف المدرب عمر طقز.

وقال طقز:”ياتي هذا النشاط ضمن تدخلات مركز الديمقراطية وبالشراكة ودعم وزارة الخارجية الدانماركية عبر ممثليتها في فلسطين بهدف بناء قدراتهم وتامين ظروف وشروط صحية للعاملين كاساس من اسس العمل اللائق”.

واشار الى ان الورشة تمحورت حول اوضاع التامين الصحي الحكومي وما يمكن احداثه من تحسن في اداء المواطن وبخاصة قطاع العمال والدولة حول الرعاية الصحية استنادا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الاساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004الذي يحدد مسؤوليات وصلاحيات وزارة الصحة.

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