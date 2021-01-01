فصائل المقاومة: زيارة لابيد إلى المغرب جريمة بحق العروبة

غزة / سما /

وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب وافتتاح مكتب تمثيلي فيها، بمثابة “جريمة” بحق العروبة وتضحيات الشعب الفلسطيني والأمة.

وقالت الفصائل في بيان لها، إن “افتتاح هذا المكتب الخبيث يفضح مستوى الإنحدار الوطني والأخلاقي الذي وصل له المطبعون في المنطقة وان افتتاح المكاتب والممثليات الصهيونية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب الأمة التواقة الى تحرير فلسطين والخلاص من الكيان الصهيوني”. وفق نص البيان.

وأكدت على أن” أي اتفاقيات تُحيي مسار التفاوض العقيم وترسخ التعاون الأمني بين السلطة والإحتلال فيما يخدم المحتل هي إتفاقيات مشبوهة مرفوضة وغير مقبولة”.

وأضافت “لن تُفلح السياسات الأمريكية والصهيونية في ثني شعبنا عن التمسك بحقه في ارضه ولن تثني مقاومتنا عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وستبقى قضية أسرانا الابطال عنوان لكل حر ووطني وشريف”. بحسب نص البيان.