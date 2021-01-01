الصحة العالمية تبشر العالم: نختبر 3 عقاقير جديدة مضادة لـ"كورونا"

جنيف/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن بدء اختبار ثلاثة عقاقير جديدة مضادة لـفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، عن طريق استخدامها لمعالجة المرضى في المستشفيات.

وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية أن الحديث يدور عن عقاقير "أرتيسونات" و"إيماتينب" و"إنفليكسيماب"، التي تم اكتشاف قدرتها على الحد من مخاطر الوفاة لدى المرضى المصابين بمرض "كوفيد-19"، الذين يحصلون على العلاج في المستشفيات.



وتستخدم عقاقير"أرتيسونات" في حالات الإصابة بالملاريا الشديدة، و"إيماتينب" لعلاج بعض أنواع السرطان، وإنفليكسيماب لأمراض الجهاز المناعي مثل مرض كورونا والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتم تقديم هذه الأدوية للبحث من قبل الشركات المصنعة لها.

يذكر أن المرحلة الجديدة من تجربة التضامن التي ترعاها منظمة الصحة العالمية، تشمل آلاف الباحثين في أكثر من 600 مستشفى في 52 دولة، أي ما يزيد عدد الدول التي شاركت في المرحلة الأولى بـمقدار 16 دولة، هذا يجعل من المستطاع أن يتم تقييم عدة أنواع من العلاج في وقت واحد ووفقًا لبروتوكول واحد، بالإضافة إلى ضم آلاف المرضى للحصول على تقديرات موثوق بها لتأثير الدواء على الوفيات، والتخلص من طرق العلاج غير الفعالة.