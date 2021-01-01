الاحتلال هدم أكثر من 81 مبنى بالقدس منذ بداية العام

القدس المحتلة /سما/

قال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الهدمي إن "تصاعد عمليات الهدم، ترافق مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان لصالح مستوطنين إسرائيليين".

جاءت أقوال الهدمي جاءت خلال استقباله سفراء وممثلي دول أمريكا اللاتينية المعتمدين لدى دولة فلسطين، في مكتبه شمال مدينة القدس.

واستقبل الهدمي سفراء الارجنتين وتشيلي والبرازيل وفنزويلا والاكوادور والمكسيك.

ووضَع وزير شؤون القدس سفراء الدول في صورة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، وبخاصة تصاعد عمليات هدم المنازل ومخططات الاخلاء القسري لمئات الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان.

وحذر أيضا من مخطط هدم عشرات المنازل في حي البستان في بلدة سلوان.

وأطلع الهدمي السفراء على مخاطر المشروع الإسرائيلي المسمى مركز القدس الشرقية، الذي يستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية، بحسب البيان.

وأشار وزير شؤون القدس إلى أن "المخطط يستهدف تغيير وجه المدينة الذي نعرفه تحت مسمى (التطوير) وذلك عبر سلسلة من المعيقات والقيود بما فيها تحديد نسب البناء وعدد الطوابق وتغيير طابع المدينة".

كما أوضح الوزير الهدمي أن سلطات الاحتلال، واصلت تصعيد عمليات الاعتقال في المدينة، بما في ذلك في صفوف الأطفال.