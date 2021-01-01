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تحذيرات من اقتحام وفد أمريكي للمسجد الأقصى

الأربعاء 11 أغسطس 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من اقتحام وفد أمريكي للمسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ "عكرمة صبري" من خطورة ومآلات اقتحام وفد من المخابرات الأمريكية يوم أمس للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال.

وقال الشيخ صبري "إن اقتحام الوفد الأمني الأمريكي للأقصى يدلل على أن أمريكا تقف إلى جانب سلطات الاحتلال في قضية الأقصى".

وأضاف "نحن سمعنا مرارًا وتكرارًا بأن مسؤولين أمريكيين يطلقون اسم "الهيكل" على المسجد الأقصى زورًا وبهتانًا، وهذا يعني أنهم يؤيدون الاحتلال في استمرار تجاوزاته ضد المسجد، واستباحة حرمته".

وأكد خطيب الأقصى على أن هذه الزيارة تحمل دلالات خطيرة، تكمن في تجرؤ الاحتلال ومتطرفيه أكثر فأكثر على المسجد الأقصى وتنفيذ مخططاته الرامية لتهويده، وفي انتهاكهم لحرمته والاعتداء عليه.

وحمّل الشيخ صبري، الولايات المتحدة الأمريكية- كما سلطات الاحتلال- المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد يحصل في المسجد الأقصى ومحيطه مستقبلًا.

وكان 13 عنصرًا من المخابرات الأمريكية اقتحموا أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال، تزامنًا مع إحياء المسلمين رأس السنة الهجرية.

#خطيب المسجد الأقصى #عكرمة صبري #المسجد الاقصى

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