إدخال 11 شاحنة خلايا شمسية و6 شاحنات بطاريات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

غزة /سما/

قرر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إدخال عدد من الشاحنات التي تحتوي على خلايا شمسية وبطاريات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأكد مدير المعبر بسام غبن، في تصريح صحفي، إدخال 11 شاحنة خلايا شمسية و6 شاحنات بطاريات لأول مرة منذ العدوان الأخير على قطاع غزة.

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ومساء امس، وافقت السلطات الإسرائيلية، على إدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة بما في ذلك المعادن والأقمشة والخشب والبلاستيك، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع التي تشمل: معدات التبريد والتكييف، وقطع غيار الأجهزة، والساعات، والمعدات الحيوانية وغيرها، وفقًا لموقع "إنتلي تايمز" الإسرائيلي.



ووفقًا للموقع الإسرائيلي، فإن السلطات الإسرائيلية، حظرت في المقابل، إدخال منتجات وتقنيات الهواتف النقالة التي كان مسموحًا بها سابقًا، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والطابعات والكاميرات (بما في ذلك أدوات الأمن - الكاميرات) والآلات الموسيقية وما إلى ذلك.