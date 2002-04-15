يعاني من مشاكل بالقلب وتعرض لـ”جلطة” .. الاحتلال يماطل بعلاج الاسير شادي موسى

رام الله /سما/

تماطل ادارة السجون بتقديم العلاج اللازم للاسير الأسير شادي موسى الذي يعاني منذ اعتقاله من مشاكل بالقلب وارتفاع بضغط الدم، كما تعرض لجلطات قلبية سابقا، وقبل فترة أُجريت له عملية قسطرة في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.

وتم تركيب منظم لقلب الاسير موسى ، وحالته الصحية تستدعي المتابعة والرعاية المستمرة، لكن إدارة معتقل “عسقلان” لا تكترث لأوجاعه، وتتعمد اتباع أسلوب التسويف وتجاهل وضعه الصحي حسبما افاد موسى لمحامي هيئة شؤون الاسرى.

وأضاف، أنه انتظر عدة شهور قبل أن يتم تحويله لأخصائي قلب، كما انتظر شهور أخرى قبل أن يتم إجراء الفحوصات اللازمة له وصور الأشعة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالته.

ولفتت الهيئة، أن الأسرى القابعين حالياً بمعتقل “عسقلان” يزيد عددهم عن 40 أسيراً، أغلبهم يشتكون من أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطانات و الاصابات بالرصاص وأمراض القلب وغيرها، وهناك من مضى على اعتقالهم سنوات طويلة وهم محتجزون بأوضاع حياتية قاسية، وبالتالي أثرت هذه الظروف الاعتقالية على صحتهم وفاقمت من أوجاعهم وجعلتهم فريسة للأمراض.

يشار، إلى أن الأسير موسى يبلغ من العمر 44 عاماً من قرية مركة جنوب محافظة جنين، معتقل منذ تاريخ 15/4/2002 ومحكوم بالسجن لـ 25 عاماً، تعرض خلال عملية اعتقاله لإصابة بالغة في الرأس أثناء مطاردة الاحتلال له، وقام الاطباء بزراعة بلاتين في جمجمته داخل الأسر.