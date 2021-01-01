  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال



غزة /سما/

 نُظم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة أمام مكتب المفوض السامي بمدينة غزة، شعارات تدعو لإسناد وحماية الأسرى، إلى جانب صور عدد من الأسرى المضربين عن الطعام.

ودعا عوض السلطان متحدثًا باسم لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية، إلى أكبر التفاف وطني وشعبي مع الأسرى المضربين عن الطعام والمعتقلين إداريًا، من خلال زيادة الحراك الشعبي لممارسة كافة أشكال الضغط على الاحتلال لإجباره على إنهاء معاناتهم ووقف الاعتقال الإداري.

وأكد السلطان، على ضرورة صوغ استراتيجية وطنية لدعم وإسناد قضية الأسرى باعتبارها قضية عليها إجماع وطني، داعيًا إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية والدولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ومواصلة الجهود القانونية محليًا ودوليًا لوقف هذه السياسة التعسفية.

وطالب المتحدث باسم القوى، المؤسسات الدولية للقيام بالتزاماتها تجاه حماية الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات وممارسات الاحتلال، وضرورة مواصلة الضغط تجاه إلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

ودعا لاعتبار سياسة الاعتقال الإداري شكل من أشكال التعذيب والعقوبات الجماعية، والتي يجب أن يتم وقفها وتحريمها دوليًا، وإحالة من يمارس هذه السياسة لمحكمة الجنايات الدولية ليحاكم كمجرم حرب.

#قطاع غزة #وقفة تضامنية #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل والفصائل تهدد..

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

نيويورك تايمز تنشر فيديو يعرض صدمة الناجين وحزنهم خلال الحرب الأخيرة على غزة

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

هآرتس: “حزب الله” يحقق إنجازاً أيديولوجياً... ويبعث برسالة لحماس!

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

اسرائيل تقرر السماح بإدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حماس غاضبة: السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية لهذا السبب

صحيفة: الفصائل تدرس تسخين الحدود مع "إسرائيل"بما يتجاوز إطلاق البالونات الحارقة

يديعوت: دولتان تحاولان تقوية أبو مازن

المنحة القطرية إلى غزة..صحيفة: هذا ما تخشاه البنوك الفلسطينية..

وزيرة الصحة : 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية