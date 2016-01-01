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ندوة شعرية إحياء لرحيل الشاعر درويش بعنوان “في حضرة الرحيل”

الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ندوة شعرية إحياء لرحيل الشاعر درويش بعنوان “في حضرة الرحيل”



جنين /سما/

نظمت مديرية الثقافة في محافظة جنين بالشراكة مع بيت الفكر والثقافة الشبابي، اليوم الأربعاء، ندوة شعرية بعنوان “في حضرة الرحيل” احياءً للذكرى الثالثة عشرة لرحيل رمز فلسطين محمود درويش في قاعة محافظة جنين.

وحضر الندوة: نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ومديرة الثقافة في المحافظة آمال غزال، ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري الثقافي، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية.

وقال أبو الرب، “نحيي الذكرى الثالثة عشرة لرحيل محمود درويش الذي حمل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني، وكان سفيرا للقضية الفلسطينية ومشروعها الوطني”.

وأضاف، “شكّل درويش حالة ثقافية في المشهد الثقافي العربي والدولي، وارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن”.

بدورها، قالت غزال إن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية للعام 2020، والتي اعتمدت عام 2016 خلال مؤتمر وزراء الثقافة العرب في تونس، لتكون فلسطين منفردة بوجود عاصمتين للثقافة فيها، القدس كعاصمة دائمة للثقافة بالإضافة إلى بيت لحم.

من جانبه، أكد منسق بيت الفكر والثقافة الشبابي الشاعر محمد باسم فقهاء أهمية تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة لتفعيل واحياء المشهد الثقافي في محافظة جنين.

كما قدم رئيس المجلس الاستشاري الثقافي في محافظة جنين فيصل غوادرة قراءة نقدية وتأملات في شعر محمود درويش.

#محمود درويش #جنين #ندوة شعرية

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