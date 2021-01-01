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الاحتلال يهدم منزلا وبئرا ومنشآت زراعية جنوب الخليل

الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا وبئرا ومنشآت زراعية جنوب الخليل



الخليل /سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وبئرا ومنشآت زراعية شرق يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور ، ان جرافات الاحتلال هدمت بئرا لجمع مياه الامطار في منطقة خلة الضبع شرق يطا، تعود للمواطن فكري جبر دبابسة، بحجة انها تقع في المنطقة المسماة (ج).

كما هدمت آليات الاحتلال بركسا زراعيا للمرة الثانية في منطقة الفخيت شرق يطا، يعود للمواطن اكرم ابو صبحة.

وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل من الصفيح والطوب في منطقة الضبع بالمنطقة الشرقية من مسافر يطا، تعود لعائلة الدبابسة.

كما اعتدت تلك القوات بالضرب على عدد من المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة المواطن علي عامر الدبابسة بكسور في قدمه، وجرى نقله الى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج.

#هدم #قوات الاحتلال #منشآت زراعية

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