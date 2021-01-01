“التضامن” تقدم دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية

نابلس /سما/

قدمت جمعية التضامن الخيرية في محافظة نابلس دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية بالتعاون مع أهل الخير في المحافظة.

وشملت المساعدات المقدمة للحالات المرضية 7 أجهزة توليد أوكسجين سعة 5 ليتر و10 ليتر، وجهازي (سي باب) للتنفس، وجهاز شفط بلغم، بالإضافة لجهاز أوكسجين محمول.

كما شملت طرفا صناعيا بقيمة 14000 شيقل لشخص بترت ساقه بسبب السكري، وكرسيين كهربائيين لشخصين من ذوي الإعاقة، وكرسي طبي عادي، وثلاثة أسرّة طبية كهربائية، وفرشتين طبيتين كهربائيتين.

وضمن مشروع إعادة تأثيث وترميم المنازل، تم تقديم مجموعة من قطع الاثاث لعائلات محتاجة.

وأعربت جمعية التضامن والأسر المستفيدة عن شكرها لفاعلي الخير على ما قدموه من مساعدات للعائلات المحتاجة والفقيرة والمريضة.