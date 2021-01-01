“تجارة نابلس” تبحث تطوير الصناعة مع وزارة الاقتصاد

نابلس /سما/

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم امس وفدا من وزارة الاقتصاد الوطني ضم كلا من وكيل الوزارة منال فرحان، ومدير مديرية الوزارة بنابلس بشار الصيفي، وعدد من المدراء، بحضور عضو مجلس الادارة ياسين دويكات، ورئيس مجلس قروي دير شرف احمد حارة، وممثل لجنة المنشآت الصناعية في منطقة دير شرف الصناعية محمود الترابي، ومدير عام الغرفة عصام ابو زيد.

وتركز الحديث على الاطلاع المباشر وبحث احتياجات منطقة دير شرف الصناعية، والبيئة الصناعية فيها، واوضاع المنشآت الصناعية، وتطوير البنى التحتية والعمل على تحقيق مطالب الصناعيين فيها، وتنمية نابلس كعنقود صناعي من خلال منطقة دير شرف الصناعية وغيرها.

واكد هاشم في مستهل الاجتماع على اهمية هذه الزيارة باعتبارها محطة مهمة على طريق العمل المستمر من اجل بحث ملف الصناعة في نابلس مع الجهات المسؤولة، خاصة منطقة دير شرف الصناعية التي توليها الغرفة اهتماما خاصا منذ سنوات، وتضع ملف تطويرها امام المسؤولين باعتبارها متنفسا صناعيا لنابلس يمكن النجاح فيه نظرا لأهميتها لنابلس، واثنى على جهود جميع الجهات الرسمية والمحلية وجهود لجنة المنطقة التي تضع هذه المنطقة على سلم اولوياتها.

واوضح ان اهتمام الغرفة بهذا الملف يأتي لكون هذه المنطقة من احدث المناطق الصناعية في فلسطين وتملك مقومات التطوير من خلال جملة من الاجراءات الحكومية الفلسطينية لدعمها، علاوة على قدرة المنطقة على استيعاب مزيد من العمالة المهنية فيها، نظرا لتعدد وتنوع المصانع فيها.

واثنى هاشم على جهود الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني على اهتمامهم بالمنطقة وارسال هذا الوفد من اجل اجراء دراسة مختصة حولها، وشدد على اهمية ايلاء جهد خاص لتطوير المنطقة الصناعية الشرقية بنابلس باعتبارها احدى اهم المناطق في فلسطين، والعمل على توفير مزيد من البنى التحتية والخدمات لها.

من جهتها، قالت وكيل الوزارة ان الوفد جاء ليستمع من الغرفة حول اوضاع الصناعة بشكل عام والاطلاع على منطقة دير شرف الصناعية بشكل خاص من اجل اعداد تقرير للحكومة الفلسطينية حول اوضاع المنطقة واحتياجاتها الملحة للتطوير.

وقالت ان الزيارة تأتي في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكتوجه نوعي نحو بذل مزيد من الجهد لتنمية القطاع الصناعية من خلال مشروع التجمعات العنقودية.

واكدت فرحان على دعم رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني للمنطقة وتبني تطويرها في سياق الجهد الحكومي لتطوير المناطق الصناعية في فلسطين، ونوهت الى ان تقرير الوفد سوف يوضع على طاولة وزير الاقتصاد الوطني من اجل رفعه لرئيس الوزراء، وصولا الى تنفيذ من ينتج عنه من مقترحات وتوصيات حول احتياجات المنطقة من كافة النواحي.

بدوره، اشار الصيفي الى ان الغرفة عنوان لهذه الزيارة، وأكد على السعي المشترك لالتقاط الفرصة من اجل تطوير هذه المنطقة الصناعية من خلال الاطلاع الميداني على احتياجاتها بوجود هذ الوفد المتخصص.

بدوره، اكد ممثل الصناعيين في المنطقة محمود الترابي على تطلع المصانع الى تحقيق جملة من الاحتياجات والخدمات العامة منها توسعة الشارع الرئيس والشوارع الفرعية وفق المخططات الموجودة، وزيادة كمية الطاقة والمياه، وترخيص المصانع، وبناء ارصفة، وتمديد خطوط صرف صحي، وربط شارع المنطقة بالشارع الرئيسي نابلس طولكرم.

وقام الوفد بجولة ميدانية الى المنطقة، حيث زار مقر شركة إثمار للصناعات البلاستيكية والتقى مديرها العام جمال دراغمة، الذي تحدث عن واقع منطقة دير شرف الصناعية، واضاف ان المنطقة بحاجة الى تنظيم كامل وتطوير اعمال بما يفيد اصحاب المصانع، وتصنيف المنطقة صناعيا، واشار الى حجم الرسوم والضرائب التي تجبيها وزارة المالية من المنطقة.

ونوه الى اهمية ايجاد مصدر كافي للمياه، وزيادة القدرة الكهربائية وتحديد تعرفتها الصناعية، وتوسيع مدخل المنطقة وانارته، وايجاد خط مواصلات، وتوفير مرافق خدماتية عامة للمنطقة.

كما زار الوفد مقر شركة اوراستل للأثاث المكتبي، حيث اطلع على منتجاتها المتميزة من الاثاث.

واتفق في ختام الزيارة والجولة الميدانية على متابعة كافة القضايا التي اثيرت من الحضور وممثلي كافة الجهات وصولا الى تحقيقها لتطوير المنطقة الصناعية في دير شرف.