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مُكــافحة المُخدرات بخان يونس تضبط 13 فرش حشيش وحبوب مخدرة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مُكــافحة المُخدرات بخان يونس تضبط 13 فرش حشيش وحبوب مخدرة



غزة /سما/

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة كميةً من المخدرات وفروش الحشيش خلال مهمةٍ تفتيشية لأحد الأماكن في منطقة الاختصاص بالمحافظة .

قال المقدم نسيم الكلزاني مدير دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خان يونس: " إن قوة مكافحة المخدرات بقسم البلد، وبإسنادٍ من نائب مدير الفرع وباقي الأقسام، تمكنوا من ضبط المدعو "ب.م", والمدعو "ح.و" داخل أحد الأماكن وبحوزتهم "12" فرش حشيش, خلال مهمة تفتيشية " .

وأضاف المقدم الكلزاني" أنه واستكمالاً للمهمة تم تفتيش منزل المدعو " و", حيث تم ضبط "فرش" حشيش و"95" حبة روتانا مخدرة داخل منزله, بالإضافة إلى ضبط "4" حبات أترامال أحمر اللون خلال مهمة تفتيش منزل المدعو الثاني "م" .

ولفت المقدم الكلزاني إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات, وإحالة ملف قضية كلاً من المدعو "م", والمدعو "و" إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

يُشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل حزم وقوة, حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة .

#شرطة مكافحة المخدرات #قطاع غزة #مخدرات

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