غنيم: لجنة فنية لدراسة واقع المياه جنوب نابلس

نابلس /سما/

أكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، الأربعاء، إن سلطة المياه شكلت لجنة فنية لدراسة واقع المياه في قرى جنوب نابلس (عوريف، عصيرة القبلية، وبورين)، لدراسة المصادر وتوزيع الحصص بين القرى الثلاث، في ظل شكاوى يوجود اشكاليات في التوزيع بين المجالس الثلاثة.

جاء ذلك خلال اسقبال الوزير غنيم وفداً من قريتي عوريف وعصيرة القليبة، للاطلاع على مشاكل المياه في القريتين.

وأوضح الوزير غنيم أن اللجنة الفنية التي شكلتها سلطة المياه تضم في عضويتها محافظة نابلس ووزارة الحكم المحلي، لاحترام الحصص وعدم التعدي على حصص الغير، مبيناً أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال فترة قصيرة، وستقدم تقريرها لسلطة المياه.

وأكد أن سلطة المياه تطالب الهيئات المحلية إلى عدم التعدي على الحصص المائية، مؤكداً أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها في حال التعديات، كون السلطة تنظر إلى جميع الهيئات بالتساوي.

واشتكى الوفد للوزير من المشاكل التي تعاني منها القريتين،في ظل التعدي على الحصص، وعدم وصول الخدمات إلى القريتين، اللتين تعيشان العطش، مطالبين سلطة المياه بحلول لهذه المشاكل.