الاحتلال يهدم منشآت زراعية شرق يطا

الخليل /سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الجرافات، اليوم الأربعاء، منزلا وبئرا ومنشآت زراعية شرق يطا جنوب الخليل، كما اصيب مواطن بكسر في قدمه اليسرى بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان الاحتلال هدم بئرا لتجميع مياه الامطار للمواطن فكري جبر دبابسة، في منطقة خلة الضبع شرق يطا.

وأضاف العمور، بانه تم هدم وتدمير بركسا زراعيا للمرة الثانية على التوالي للمواطن اكرم ابو صبحة، في منطقة الفخيت شرق يطا، وتم هدم ثلاثة منازل من الصفيح والطوب في منطقة الضبع بالمنطقة الشرقية من مسافر يطا، تعود لعائلة الدبابسة، وهدم غرفة زراعية يمتلكها فؤاد العمور وهي المرة الثانية التي يتم فيها هدم الغرفة.

واشار الى قيام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على بعض المواطنين، حيث اصيب جراء ذلك المواطن علي عامر الدبابسة بكسور في قدمه اليسرى، وتم اسعافه بواسطة سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.