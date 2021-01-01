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حماس غاضبة: السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية لهذا السبب

الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس غاضبة: السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية لهذا السبب



القدس المحتلة /سما/

أفادت مصادر اعلامية اسرائيلية، عصر اليوم الاربعاء، بأن السلطة الفلسطينية رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية.

وأوضح الصحافي الإسرائيلي المتخصص بالشؤون العربية، جاكي حوجي في إذعة الجيش الاسرائيلي، أنه تم تجميد مذكرة التفاهم التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع السفير القطري محمد العمادي وأصبحت لاغية وباطلة بعد قرارها برفع يدها عن الاموال القطرية.

وأشار جاكي حوجي الى أن قرار السلطة جاء بسبب رفض البنوك التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع الدولارات على المستفيدين في قطاع غزة خوفا من تجريمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

ونوه الى أن حماس عبرت عن غضبها لعدم التوصل لحل وانهيار التفاهمات وأرسلت رسالة للوسيط المصري مفادها أنه إذا لم يتم إيجاد حل قريب، فستعود لاستخدام العنف ..

#اسرائيل #المنحة القطرية #السفير العمادي #السلطة الفلسطينية #حركة حماس #قطاع غزة

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