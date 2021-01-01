الاحتلال يعتدي على المصلين في "الابراهيمي" ويعتقل مواطنة وشابا

الخليل /سما/

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد ظهر الاربعاء، على المصلين في المسجد الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل، واعتقلت مواطنة وشاب بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وذكرت مصادر محلية، أن عدد كبير من المواطنين قد توجه لأداء صلاة الظهر في المسجد الابراهيمي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على المداخل والابواب الالكترونية والدوارة في محيد المسجد الابراهيمي.

وتابعت المصادر، "ولدى خروج المواطنين من الصلاة، حاولوا التعبير عن رفضهم لبناء مصعد كهربائي في المسجد الابراهيمي، فقامت قوات الاحتلال بالتنكيل بهم واطلاق قنابل الصوت، كما قام عدد من المستوطنين بالاعتداء على المواطنين".

وتم خلال ذلك اعتقال المواطنة نهيل ابو عيشة، والشاب يزن يسري طه.



وتشهد منطقة المسجد الابراهيمي حالة من التوتر عقب اعلان حكومة الاحتلال البدء ببناء مصعد كهربائي في المسجد، وهو الذي رفضته وترفضه وزارة الاوقاف ومؤسسات الخليل ومواطنيها لأن ذلك سيعمل على تكريس سياسة الاحتلال في تهويد المسجد الاسلامي وتحويله لكنيس يهودي.