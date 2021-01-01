بينت يبحث مع رئيس المخابرات الأمريكية التعاون الاستخباري

القدس المحتلة /سما/

التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأربعاء برئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، في مبنى وزارة الجيش "الكيرياه" بتل أبيب.

وبحسب القناة 7 العبرية، ناقش الاثنان تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني ​​بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران ، وخيارات توسيع وتعميق التعاون الإقليمي.

وحضر الاجتماع رئيس الموساد الجديد ديدي برنيع والرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي الدكتور إيال حولتا والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء آفي جيل والمستشار السياسي شمريت مئير.

يشار إلى أن رئيس الموساد التقى الليلة الماضية مع بيرنز، لمناقشة الملف النووي الإيراني والتحديات الإقليمية الأخرى التي تنوي الأطراف التعاون فيها.