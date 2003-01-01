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صور: لبيد يحط رحاله في الرباط ويلتقي مسؤولين مغربيين

الأربعاء 11 أغسطس 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: لبيد يحط رحاله في الرباط ويلتقي مسؤولين مغربيين



القدس المحتلة /سما/

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية إلى المغرب.

وذكرت قناة كان العبرية، أن طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد حطت في مطار سلاي في الرباط بالمغرب.

وأوضحت أنه كان في استقباله نائب وزير الخارجية المغربي محسن جزولي ومدير عام الخارجية المغربية فؤاد يزور.

ومن المقرر أن يناقش لبيد مع المسؤولين المغربيين العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وبحث العديد من القضايا.

وسيشارك لبيد في مراسم افتتاح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، وإجراء مفاوضات مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.

ومن المقرر أن يزور لابيد غدا الدار البيضاء، حيث سيلتقي أبناء الجالية اليهودية المحلية، وسيشارك في قديس في معبد يهودي.

وتعد زيارة لبيد للمغرب هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 2003.

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#يائير لبيد #اسرائيل #المغرب #الخارجية الاسرائيلية

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