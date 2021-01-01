إسرائيل تعلن استخدام الطائرات المسيرة في مهمات جديدة

القدس المحتلة /سما/

كشفت الشرطة الإسرائيلية عن خطة جديدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بموجب الخطة، سيتم استخدام طائرات مسيرة، كرجال شرطة سريين، ووسائل تقنية مختلفة.



ويأتي ذلك بهدف تطبيق قيود الحجر الصحي، الشارة الخضراء، وارتداء الكمامات، إذ إنه في حال تم فرض الإغلاق، فإن الشرطة الإسرائيلية أكدت أنها ستكون جاهزة على مدار 24 ساعة، كما سيتم تطبيق التعليمات في المدن الكبرى التي بها نسبة مرتفعة من الإصابات.



يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أجرى جلسة مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، قاموا خلالها بمناقشة خطوات إضافية للحد من انتشار الموجة الرابعة لهذا الفيروس.