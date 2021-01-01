  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تعلن استخدام الطائرات المسيرة في مهمات جديدة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن استخدام الطائرات المسيرة في مهمات جديدة



القدس المحتلة /سما/

كشفت الشرطة الإسرائيلية عن خطة جديدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بموجب الخطة، سيتم استخدام طائرات مسيرة، كرجال شرطة سريين، ووسائل تقنية مختلفة.
 
ويأتي ذلك بهدف تطبيق قيود الحجر الصحي، الشارة الخضراء، وارتداء الكمامات، إذ إنه في حال تم فرض الإغلاق، فإن الشرطة الإسرائيلية أكدت أنها ستكون جاهزة على مدار 24 ساعة، كما سيتم تطبيق التعليمات في المدن الكبرى التي بها نسبة مرتفعة من الإصابات.
 
يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أجرى جلسة مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، قاموا خلالها بمناقشة خطوات إضافية للحد من انتشار الموجة الرابعة لهذا الفيروس.

#الشرطة الاسرائيلية #طائرات مسيرة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل والفصائل تهدد..

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

نيويورك تايمز تنشر فيديو يعرض صدمة الناجين وحزنهم خلال الحرب الأخيرة على غزة

هآرتس: “حزب الله” يحقق إنجازاً أيديولوجياً... ويبعث برسالة لحماس!

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

اسرائيل تقرر السماح بإدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

يديعوت: دولتان تحاولان تقوية أبو مازن

المنحة القطرية إلى غزة..صحيفة: هذا ما تخشاه البنوك الفلسطينية..

وزيرة الصحة : 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

باحثان إسرائيليان : "حماس - حزب الله وايران" جرأة زائدة اتجاه اسرائيل

قطر.. قانون الانتخابات يثير جدلا واسعا وانتقادات وحمد بن جاسم يحذر من "زعزعة الاستقرار"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية