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الميادين: وثيقة سرية تكشف مقتل 3 إسرائييليين في انفجار ميناء جبل علي

الأربعاء 11 أغسطس 2021 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الميادين: وثيقة سرية تكشف مقتل 3 إسرائييليين في انفجار ميناء جبل علي



أبوظبي/سما/

أفادت قناة الميادين الإخبارية، اليوم الأربعاء، بحصولها على وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي، بخصوص انفجار ميناء جبل علي في 7 الشهر الماضي ومصنفة بـ"الهامة جداً". 

وأشارت الوثيقة إلى "وجود فريق إسرائيلي مكوّن من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في الميناء"، والذي نجم عن "انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ".  

وأكدت الوثيقة "مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة" نتيجة الانفجار، ليتم بعد ذلك "دفن بعض الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانه بإشراف الشرطة بسبب حساسية الموقف".

وذكرت الوثيقة أن السكان على بعد 50 كلم "شعروا بالانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل الشحنات القريبة منه"، فيما منعت وسائل الإعلام من تغطية الأخبار أو تصوير مكان الحادث أو إرسال صور أو إعداد تقارير. 

وتحدثت وكالات دولية عن سماع دوي انفجار في إمارة دبي نتيجة "أسباب غير معروفة"، حيث أفاد سكان منطقة جبل علي بـ"اهتزاز منازلهم جراء قوة الانفجار".

يذكر أن فرق الدفاع المدني الإماراتية تتعامل، في هذه الأثناء، مع حريق بمصنع للمواد البلاستيكية في منطقة جبل علي، وقامت نتيجة الحادث بإخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات.

#الميادين #دبي #مقتل 3 اسرائييلين #انفجار ميناء جبل علي

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