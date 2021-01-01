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بالصور: 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير بعد مباراة في الدوري المصري

الأربعاء 11 أغسطس 2021 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير بعد مباراة في الدوري المصري



القاهرة/سما/

تعرض 4 لاعبين في نادي الزمالك المصري، لحادث سير أثناء عودتهم من الإسكندرية إلى القاهرة، الثلاثاء، عقب انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

وانفجر إطار السيارة التى استقلها اللاعبون كل من محمد أشرف روقا، ومحمود حمدي الونش، وأيمن حفني، وإسلام جابر، مما أحدث خللا فيها قبل أن يتم تدارك الموقف، وتنتهي الأزمة بسلام.

ونشر اللاعب إسلام جابر صورة من الحادث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"معلقا عليها: "الحمد الله". 

حرص محمد أشرف روقا على طمأنة جماهير القلعة البيضاء، وأكد أن الحادث كان بسبب تعطل مفاجئ في إطار السيارة، مما تسبب في انفجاره.


وأردف: "الحمد لله أنا وكل زملائي بخير ولم نتعرض إلى أي مكروه، وفي طريقنا الآن للعودة إلى القاهرة بشكل طبيعي".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب استاد الإسكندرية بهدفين دون رد.



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#الزمالك #الدوري المصري #حادث سير #اشرف روقا #ايمن حنفي #اسلام جابر #محمود حمدي الونش #حادث سير الزمالك

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