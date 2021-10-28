مرفق الرابط.. منحة الرئيس للطلبة المتفوقين لعام 2021

رام الله/سما/

هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للعام 2021 وخصت بالتهنئة:

• الطلبة العشرة الاوائل على فلسطين في الفرعين العلمي والادبي.

• الطلبة الثلاث الاوائل في الفرع الصناعي والتجاري.

• الاول على كل فرع من الفروع المهنية الاخرى.

• الاول على كل مديرية في كل من الفرعين العلمي والادبي.

لحصولهم على منحة سيادة الرئيس للطلبة المتفوقين والتي تغطي الرسوم الدراسية طيلة سنوات الدراسة، لذا نأمل من كافة الطلبة الاطلاع على تعليمات منح سيادة الرئيس المرفقة، على أن يتم الالتزام بتقديم الوثائق الدراسية الفصلية خلال الفترة المحددة في التعليمات الخاصة بالمنحة، وعلى الطلبة الذين شملتهم منحة سيادة الرئيس التقدم بوثائقهم حسب المطلوب في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أحد مكاتب التعليم العالي حسب العناوين التالية:

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي /الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

• نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2

• الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2

• غزة -مقر وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوا.

الوثائق المطلوبة:

• الاطلاع على التعليمات المتعلقة بمنح سيادة الرئيس وتوقيع التعهد(اضغط هنا)

• تعبأة نموذج المنحة (اضغط هنا)

• كشف الثانوية العامة مصدق

• ايصال الدفع الاصلي.

• اثبات دوام أصلي من الجامعة" شهادة قيد"

• اثبات عدد الساعات

• كشف حساب للطالب من الجامعة

• صورة بطاقة البنك باسم الطالب + ايبان بالدينار الأردني من البنك

• صورة الهوية الشخصية.

على أن يتم تسليم الوثائق بشكل كامل في موعد أقصاه 28/10/2021

مع تمنياتنا للطلبة الاعزاء النجاح والتفوق الدائم

للاطلاع على اسماء الطلبة المستفيدين (اضغط هنـــا)