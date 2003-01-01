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وزير خارجية إسرائيل يصل المغرب بأول زيارة لمسؤول كبير منذ 2003

الأربعاء 11 أغسطس 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إسرائيل يصل المغرب بأول زيارة لمسؤول كبير منذ 2003



القدس المحتلة / سما /

​وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى المغرب، بزيارة تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين.

ووصل لابيد برفقة وفد يضم وزير الرفاه، مئير كوهين (وهو من أصول مغربية) صباح اليوم إلى الرباط على متن رحلة مباشرة تابعة لشركة "العال" من مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وقد وصفت الخارجية الإسرائيلية على حسابها في تويتر "إسرائيل بالعربية" هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي".

وكان في استقبال لابيد في مطار الرباط نائب وزير الخارجية المغربي، محسن جزولي، والمدير العام للخارجية المغربية، فؤاد يزور، ورئيس مراسم الاستقبال، أناس خلاص.

وتوجه لابيد ومرافقوه من المطار إلى قاعة الاستراحة برفقة الوفد المغربي.

ويضم برنامج زيارة لابيد إلى المملكة المغربية المشاركة اليوم في مراسم افتتاح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، وإجراء مفاوضات مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.

ومن المقرر أن يزور لابيد غدا الدار البيضاء، حيث سيلتقي أبناء الجالية اليهودية المحلية، وسيشارك في قديس في معبد يهودي.

ويمثل ذلك أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب منذ عام 2003، وأرفع مستوى لزيارة مسؤول إسرائيلي إلى هذا البلد العربي منذ إبرام اتفاق العام الماضي على استئناف العلاقات بين الدولتين.

وسبق أن رجح مصدر دبلوماسي إسرائيلي الشهر الماضي إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية واسعة النطاق بين الدولة العبرية والمغرب.

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