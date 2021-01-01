"الخيرية الهاشمية" ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

غزة / سما /

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي.

وتحمل القافلة المكونة من 14 شاحنة مواد اغاثية وغذائية وطبية ليتم تسليمها إلى مديرية الصحة ومديرية التنمية الاجتماعية والجمعيات والمستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "مستمرون في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم الاشقاء في فلسطين خاصة في قطاع غزة، من خلال الاستمرار في تسيير القوافل الاغاثية والطبية، والاستجابة للاحتياجات بالتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي".