العالول يطلع السفير المصري على آخر التطورات

رام الله / سما /

اطلع نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وملف المصالحة الفلسطينية.

واستعرض العالول خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، والاستيطانية، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الجهود والمساعي بهذا الاتجاه.

من جانبه، أكد السفير المصري موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة.