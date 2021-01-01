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وزيرة الصحة : 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

​ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

واشارت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 18، نابلس 46، سلفيت 8، جنين 23، قلقيلية 8، طولكرم 11، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 19، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، الخليل 3، قطاع غزة 157، مدينة القدس 138".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، نابلس 18، جنين 6، قلقيلية 1، طولكرم 5، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 2، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، الخليل 7، قطاع غزة 85، مدينة القدس 16".

ولفتت إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 26 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت حالة وفاة لمواطنة من دير سامت غرب دورا، وحالتا وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 619,360 بينهم 426,079 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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