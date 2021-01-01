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رئيس باريس يعلن عن موقفه من انتقال مبابي إلى ريال مدريد

الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس باريس يعلن عن موقفه من انتقال مبابي إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

قدم نادي باريس سان جيرمان الأسطورة ليونيل ميسي كلاعب جديد للفريق، وذلك بعد نجاحه في الحصول على توقيعه لمدة 3 سنوات.

كان الانتظار هائلاً بنفس درجة وصول ميسي يوم أمس إلى باريس، ثم تجمهر الصحفيين والجماهير انتظاراً للمؤتمر الصحفي التقديمي، لكن نادي باريس سان جيرمان قدم إجابات كذلك حول مستقبل كيليان مبابي.

تلقى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سؤالاً حول مستقبل النجم الفرنسي في ظل اهتمام ريال مدريد القوي به ورغبة اللاعب نفسه بالانتقال لفريق العاصمة الإسبانية.

قال الخليفي : “مبابي لاعب قوي للغاية وهو تنافسي ويريد فريقاً تنافسياً ومستعداً..ليس هناك عذر الآن، ولا يمكننا فعل المزيد”.

لم تتوقف الأخبار التي تربط مبابي بالرحيل إلى ريال مدريد في ظل تقديم مهاجم باريس تلمحيات ورسائل غير مباشرة تثبت حبه لنادي ريال مدريد، لكن يبدو أن باريس يريد الإبقاء عليه للعب إلى جانب ميسي ونيمار على الأقل لهذا الموسم

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