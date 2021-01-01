الاحتلال يستدعي مقدسيين عقب مطالبتهم بالإفراج عن أحد سكان الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الشابين محمد الكرد، وعمر أبو سنينة، خلال مشاركتهما في وقفة أمام محكمة الاحتلال "الصلح"، بالقدس المحتلة مطالبة بالإفراج عن أحد الشبان من الشيخ جراح.

وقالت مصادر محلية، إنّ أهالي حي الشيخ الجراح المهدد بترحيل سكانه قسريا بالقدس، شاركوا في وقفة للمطالبة بالإفراج عن أحد سكان الحي الشاب مراد عطية (26 عاما)، دعوا خلالها الى مساندة ابن الحي الشاب عطية، تزامنا مع عقد جلسته في محكمة الصلح.

وأضاف، ان المحكمة قررت تمديد توقيف الشاب عطية 5 أيام إضافية، حتى يوم الاثنين المقبل.

وكانت عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عطية أمس الثلاثاء، عقب دهم منزل ذويه في الشيخ جراح وتفتيشه، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة قبل أن يتم إبلاغ عائلته باحتجازه في مركز تحقيق "المسكوبية" غربي القدس.