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حمــاس تتضامن مع الجزائر في مواجهة موجة الحرائق

الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمــاس تتضامن مع الجزائر في مواجهة موجة الحرائق



غزة / سما /

 أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تضامنها الخالص مع الجزائر الشقيقة في مواجهة موجة الحرائق التي تتعرض له المناطق الجبلية شرقي الجزائر العاصمة.

وأبرقت حماس، بتعازيها الحارة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وخاصة من أبناء الجيش الجزائري وعناصر الدفاع المدني. 

كما تمنت الحركة أن تتجاوز الجزائر هذه المحنة في أسرع وقت، مؤكدة أنها قادرة على ذلك بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم. وقالت إن الجزائر، بلد المليون شهيد، تستحق كل الدعم والمناصرة والإسناد من شعوبنا جميعها، وخاصة الشعب الفلسطيني، الذي لم يعرف الجزائر إلا في خندقه، خندق النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وأضافت : "حفظ الله الجزائر قيادة وبرلمانا وحكومة وشعباً".

 

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