مدرب جديد لشباب خانيونس خلفا لعواد

غزة / سما /

كشف شباب خانيونس عن مديره الفني الجديد, استعدادا للجولة القادمة من دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وأكد شباب خانيونس, تعيين محمد أبو حبيب مديرا فنيا للفريق الأول, خلفا للمستقيل محمود عواد, الذي رحل عقب التعادل مع الهلال (1-1), في الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.

ويمر شباب خانيونس بظروف صعبة للغاية هذا الموسم, إذ يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة, بفارق نقطة أمام الجلاء, ونقطتين أمام الهلال على التوالي.

يشار إلى أن "النشامى" سيلعب مع خدمات الشاطئ في الأسبوع التاسع عشر من الممتازة, الاثنين القادم على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.