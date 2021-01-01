  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مدرب جديد لشباب خانيونس خلفا لعواد

الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب جديد لشباب خانيونس خلفا لعواد



غزة / سما /

كشف شباب خانيونس عن مديره الفني الجديد, استعدادا للجولة القادمة من دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وأكد شباب خانيونس, تعيين محمد أبو حبيب مديرا فنيا للفريق الأول, خلفا للمستقيل محمود عواد, الذي رحل عقب التعادل مع الهلال (1-1), في الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.

ويمر شباب خانيونس بظروف صعبة للغاية هذا الموسم, إذ يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة, بفارق نقطة أمام الجلاء, ونقطتين أمام الهلال على التوالي.

يشار إلى أن "النشامى" سيلعب مع خدمات الشاطئ في الأسبوع التاسع عشر من الممتازة, الاثنين القادم على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

#شباب خانيونس #محمد أبو حبيب #الممتازة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني يكشف سبب زيارة مدير CIA لرام الله

نيويورك تايمز تنشر فيديو يعرض صدمة الناجين وحزنهم خلال الحرب الأخيرة على غزة

هآرتس: “حزب الله” يحقق إنجازاً أيديولوجياً... ويبعث برسالة لحماس!

زراعة غزة توضح أسباب ارتفاع سعر "البندورة" في الأسواق

"الأونروا" بغزة تعلن آلية وموعد بدء العام الدراسي الجديد ..صورة

اسرائيل تقرر السماح بإدخال عدد من المواد الخام إلى قطاع غزة

المعركة مفتوحة والتهديدات لا تتوقف.. هنية يكشف تفاصيل لقاءه مع نصرالله بعد "سيف القدس"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

باحثان إسرائيليان : "حماس - حزب الله وايران" جرأة زائدة اتجاه اسرائيل

قطر.. قانون الانتخابات يثير جدلا واسعا وانتقادات وحمد بن جاسم يحذر من "زعزعة الاستقرار"

مباحثات القاهرة: الفجوة لا تزال كبيرة بين حماس واسرائيل والفصائل تهدد..

إدارة بايدن تعتزم فتح القنصلية الأمريكية بالقدس وسط مشروع قانون إسرائيلي معارض

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية