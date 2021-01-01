غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن عقوبات نادي اتحاد دير البلح, بعد مخالفته قواعد بطولة الدوري العام في غزة.

وكان اتحاد دير البلح قد خالف القواعد بعدم التزامه بالقميص الرسمي لشركة "جوال" راعي الدوري خلال لقائه مع الصلاح.

وأوضح الاتحاد أن لكل فريق الحق في الاستفادة من أي جهة داعمة، بوضع العلامة التجارية على الزي الرسمي فقط، بالإضافة للشعار الرئيسي لشركة "جوال", شريطة ألا تكون شركة اتصالات خلوية منافسة.

وفيما يلي العقوبات التي فرضها اتحاد اليد على اتحاد دير البلح:

1- تخسير اتحاد دير البلح إداريا أمام الصلاح (0-10).

2- تغريم اتحاد دير البلح 100 دولار.