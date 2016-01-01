رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تمديد تعاقد ستونز

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا تمديد تعاقد جون ستونز، مدافع السيتيزنز، لمدة 5 سنوات.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي: “وقع جون ستونز عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات ليلتزم بمستقبله مع مانشستر سيتي”.

عقد المدافع الإنجليزي مع مان سيتي كان من المقرر له أن ينتهي في يونيو عام 2022.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عامًا إلى صفوف مان سيتي في صيف عام 2016، قادمًا من إيفرتون، مقابل 55.60 مليون يورو.

وخاض النجم الإنجليزي 35 مباراة الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، وأحرز 5 أهداف، في كل المسابقات، وكون شراكة ناجحة مع الدولي البرتغالي روبن دياز.

وانضم بعد نهاية الموسم الماضي إلى قائمة منتخب إنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا – يورو 2020.

وشارك ستونز في 168 مواجهة مع السيتيزنز، وسجل 10 أهداف، في كل البطولات خلال 5 مواسم، وتوج مع الفريق بكل من، الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، كأس كاراباو مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.