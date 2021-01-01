نيمار بعد نجاح صفقة ميسي: عدنا للعمل سويا

وكالات / سما /

رحب نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان بزميله المرتقب، ليونيل ميسي، الذي سيصل العاصمة الفرنسية خلال دقائق قليلة.

نشر نيمار عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بميسي، وكتب عليها "لقد عدنا للعمل سويا".

ويستعد النجم البرازيل لمزاملة الأرجنتيني مجددا بعد 4 سنوات من رحيله عن البارسا، في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم (222 مليون يورو).

ويستعد "ليو" لتوقيع عقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد إعلان النادي الكتالوني، يوم الخميس الماضي، فشل مفاوضات التجديد بسبب مشاكل مالية وإدارية.

وسيكون أيقونة البارسا خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.