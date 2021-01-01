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هدف واحد لدى هازارد في موسم ريال مدريد الجديد

الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدف واحد لدى هازارد في موسم ريال مدريد الجديد



وكالات / سما /

يبدأ إيدين هازارد عملية استعادة قوته البدنية بالعودة إلى التدريبات بعد مشاركته الجيدة نسبياً مع منتخب بلجيكا في يورو 2020.

لم يشارك الدولي البلجيكي صاحب الـ 30 عاماً في المباراة الودية السابقة لفريق ريال مدريد ضد ميلان والتي انتهت بالتعادل السلبي.

لكن حسب المعلومات الواردة من صحيفة ماركا فإن نجم تشيلسي السابق سيفعل كل شئ ليكون جاهزاً بدنياً لمباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد ألافيس يوم 14 أغسطس.

يعمل هازارد بقوة مع أنتونيو بينتوس مدرب اللياقة البدنية في ريال مدريد بالإضافة إلى زملائه البرازيليين كاسيميرو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ليكونوا جاهزين جميعاً.

أصيب هازارد بإصابات متكررة منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض، ويعلم أنه في الموسم المقبل لا مجال للخطأ وهدفه الكبير هو إخماد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها حتى الآن منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية مدريد

#ريال مدريد #هازارد

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