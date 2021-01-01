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الجبهة الديمقراطية تدعو جماهير شعبنا في محافظة جنين الى المقاومة الشعبية

الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال صباح اليوم الاثنين في بلدتي عرابه ويعبد بجنين، من هدمٍ للمنشآت الزراعية والبركسات والحضائر، يعتبر استمرارا لسياسة الاحتلال التي تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني، ومصادرة وقضم للأراضي الزراعية، وحرمتن المزارعين من مصدر قوتهم.

وبينت الديمقراطية، في بيانٍ لها، أن الاحتلال يهدف من خلال هذا الممارسات إلى التوسع الاستيطاني في المنطقة، على حساب اراضي المزارعين ومصدر رزقهم.

ودعت الجبهة في جنين، أهالي المنطقة، إلى التصدي لهذه السياسة، والوقوف ضد ما يقدم عليه المستوطنين من مصادرة للأراضي.

كما دعت إفي بيانها، جميع المؤسسات الأهلية والدولية، للدفاع عن أبناء شعبنا، ولجم اعتداءات قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال، على المواطنين وممتلكاتهم.

ودعت الديمقراطية في ختام بيانها، إلى تكثيف المقاومة الشعبية في المنطقة، للتصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.

#الجبهة الديمقراطية #المقاومة الشعبية

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