الاحتلال يهدم مزرعة دواجن في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مزرعة لتربية الدواجن في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج ، بأن الاحتلال هدم المزرعة في منطقة عين جويزة شمال شرق القرية، تعود للمواطن شادي موسى عبد الشيخ؛ بحجة عدم الترخيص، علما انه تم اخطاره قبل أسبوعين بهدم اداري.

وأشار الى ان خسائر كبيرة تكبدها المواطن عبد الشيخ، كون الوقت لم يسعفه بإخلاء كافة الدواجن من المزرعة، أثناء عملية الهدم، ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها.

يشار الى ان منطقة عين جويزة في الولجة -تحديدا- تتعرض لهجمة استيطانية، تخللها هدم عدد من المنازل والجدران الإسنادية، واخطار أخرى بوقف البناء.