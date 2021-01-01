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الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين بإخلاء أرضهما، في برية بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن سلطات الاحتلال أخطرت المواطنين محمد علي سواركة وخليل محمد الشاعر بضرورة اخلاء أرضهما، وإزالة كل ما هو متواجد فيهما من بركسات لتربية المواشي خلال 14 يوما، حيث يقطنون فيها منذ سنوات لرعي الأغنام.

وأضاف أبو مفرح، ان الاحتلال استولى على مستلزمات زراعية، وبعض الأغراض، ودمر أبواب بركسات تعود للمواطن خليل الشاعر، مشيرا الى ان مربي الثروة الحيوانية في تقوع يتعرضون منذ فترة الى هجمة وتحديدا في منطقة البرية، تهدف الى تفريغها من أصحابها، والاستيلاء عليها؛ لأغراض استيطانية. 

#بيت لحم #الاحتلال #تقوع

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