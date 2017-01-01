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صور.. كشف هوية عريس نجوى كرم : رجل أعمال إماراتي يصغرها بـ 15 سنة

الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. كشف هوية عريس نجوى كرم : رجل أعمال إماراتي يصغرها بـ 15 سنة



وكالات

​أثار الإعلامي إيلي باسيل، جدلاً واسعاً بما كشفه عن عريس الفنانة نجوى كرم، وموعد زفافها، وفارق السن بينهما.

وبفيديو عبر حسابه على يوتيوب، كشف إيلي باسيل ان زوج نجوى كرم المستقبلي هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، وهو من مواليد 1980 أي انه يصغرها بـ15 عام تقريباً. 

وأضاف باسيل الذي بدأ الفيديو بإطلاق الزغاريد ان موعد الزفاف سوف يكون خلال شهر أيلول المقبل.

وأكد باسيل أن نجوى كرم لن تنتقل للعيش في الإمارات، مضيفاً: لا تريد ترك لبنان، بل ونقلت خطيبها معها إلى لبنان. 

وتابع: عمر الدهماني تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين وتعرف إلى نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة 4 سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً.

وعمر الدهماني، هو رجل أعمال إماراتي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية.

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