ضاحي خلفان: هناك عملاقان الآن في الساحة وأمريكا في "ورطة"

وكالات

يرى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى، وأن أمريكا أصبحت في عصر الكهولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاليا في "ورطة".

وقال خلفان، اليوم الأربعاء، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "مشكلة السياسة الأمريكية أنها تقف عاجزة أمام تحديات إيران... ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي أن يفعل أكثر من التنديد".

وأضاف أن أمريكا "في ورطة" بسبب الضغوط الإسرائيلية عليها وعدم قدرتها على مواجهة إيران، مشيرا إلى أن دول العالم تُفضل دعم طهران على إشعال حرب في المنطقة.

وانتقد خلفان انسحاب واشنطن من أفغانستان واصفا إياها بأنها "أعجز من أن تكون صانعة سلام".

وتابع: "ولا حلوا مشكلة الدولتين... ولا حلوا مشاكل الخليج ولا صنعوا سلاما في أي مكان دخلوه".

ولفت إلى أن "هناك عملاقان الآن في الساحة... الصين وروسيا... سياسات رصينة... تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم".

وأكد أن "السياسة الأمريكية فقدت ثقة العالم بها"، مضيفا أن الدولة الأمريكية أصبحت في عصر الكهولة.

ووفقا له، فإن أمريكا شاخت كما شاخ بايدن وأن تلك الدولة من ذاك الرجل، بحسب تعبيره.